Россия провела зенитные стрельбы в Черном море

Российские ракетные катера условно уничтожили истребители Су-30СМ, базирующиеся на одном из аэродромов аннексированного Крыма.

Ракетные катера Черноморского флота РФ Набережные Челны и Ивановец провели учения по противовоздушной обороне при участии истребителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского флота в пятницу, 25 января.

"Экипажи ракетных катеров Набережные Челны и Ивановец Черноморского флота (ЧФ) провели учения по противовоздушной обороне (ПВО) с выполнением зенитных артиллерийских стрельб в морском полигоне Черного моря. Два истребителя морской авиации ЧФ Су-30СМ, базирующихся на одном из аэродромов Крыма, выполняли роль истребительной авиации условного противника", – говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты ПВО катеров обнаружили цели, взяли на сопровождение и отработали их условное уничтожение стрельбой из зенитного артиллерийского оружия.

"Также экипажи ракетных катеров отработали приемы передачи целеуказаний для эффективного применения вооружения по условному воздушному противнику", – добавили российские военные.

Учения завершились электронными пусками. Ими была поражена обнаруженная и сопровожденная воздушная цель условного противника.

Ранее в декабре российские военные провели учения в Крыму с применением дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф. Маневры завершились электронными пусками. Ими была поражена обнаруженная и сопровожденная воздушная цель условного противника.

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