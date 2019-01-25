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Россия провела зенитные стрельбы в Черном море

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Российские ракетные катера условно уничтожили истребители Су-30СМ, базирующиеся на одном из аэродромов аннексированного Крыма.
Ракетный катер Набережные Челны
Ракетный катер Набережные Челны
flot2017.com

Ракетные катера Черноморского флота РФ Набережные Челны и Ивановец провели учения по противовоздушной обороне при участии истребителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского флота в пятницу, 25 января.

"Экипажи ракетных катеров Набережные Челны и Ивановец Черноморского флота (ЧФ) провели учения по противовоздушной обороне (ПВО) с выполнением зенитных артиллерийских стрельб в морском полигоне Черного моря. Два истребителя морской авиации ЧФ Су-30СМ, базирующихся на одном из аэродромов Крыма, выполняли роль истребительной авиации условного противника", – говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты ПВО катеров обнаружили цели, взяли на сопровождение и отработали их условное уничтожение стрельбой из зенитного артиллерийского оружия.

"Также экипажи ракетных катеров отработали приемы передачи целеуказаний для эффективного применения вооружения по условному воздушному противнику", – добавили российские военные.

Учения завершились электронными пусками. Ими была поражена обнаруженная и сопровожденная воздушная цель условного противника.

Ранее в декабре российские военные провели учения в Крыму с применением дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф. Маневры завершились электронными пусками. Ими была поражена обнаруженная и сопровожденная воздушная цель условного противника.

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Теги: Россия, авиация, Черноморский флот, Черное море, учения, истребитель, катер, ПВО, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ехидный    25.01.2019, 13:24
Оценка:  0
Ехидный
Да, 100%, российская ПВО только против российских же самолетов и годится
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