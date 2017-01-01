Королева Великобритании призвала политиков прекратить споры о Brexit

Елизавета II не говорила прямо о сложной ситуации в политикуме страны, но призвала политических деятелей уважать, а не нападать друг на друга.

Королева Великобритании Елизавета II на фоне продолжающихся разногласий вокруг Brexit призвала политиков страны найти общий язык. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает The Times.

Такое заявление королева сделала, выступала на 100-летнем юбилее Женского института в графстве Норфолк.

В своей речи она прямо не упомянула Brexit, но выразила упрек в сторону политиков, призвав уважать, а не нападать друг на друга, "никогда не упуская из виду общую картину".

"Поскольку мы ищем новые ответы в современную эпоху, я, например, предпочитаю проверенные рецепты, например, хорошо говорить друг о друге и уважать разные точки зрения; собраться вместе, чтобы найти общий язык, и никогда не упускать из виду общую картину. Для меня эти подходы – вне времени, и я рекомендую их всем", - сказала она.

Ее заявление прозвучало за 64 дня до того, как Британия должна выйти из ЕС. Но до сих пор не ясно, будет ли этот выход упорядоченным.

Издание отмечает, что, в ближайшие дни ожидаются новые заявления от членов королевской семьи, что, вероятно, означает согласованную попытку уменьшить разногласия в политике и обществе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet