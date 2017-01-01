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Королева Великобритании призвала политиков прекратить споры о Brexit

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Елизавета II не говорила прямо о сложной ситуации в политикуме страны, но призвала политических деятелей уважать, а не нападать друг на друга.
Елизавета II призвала политиков найти общий язык
Елизавета II призвала политиков найти общий язык

Королева Великобритании Елизавета II на фоне продолжающихся разногласий вокруг Brexit призвала политиков страны найти общий язык. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает The Times.

Такое заявление королева сделала, выступала на 100-летнем юбилее Женского института в графстве Норфолк.

В своей речи она прямо не упомянула Brexit, но выразила упрек в сторону политиков, призвав уважать, а не нападать друг на друга, "никогда не упуская из виду общую картину".

"Поскольку мы ищем новые ответы в современную эпоху, я, например, предпочитаю проверенные рецепты, например, хорошо говорить друг о друге и уважать разные точки зрения; собраться вместе, чтобы найти общий язык, и никогда не упускать из виду общую картину. Для меня эти подходы – вне времени, и я рекомендую их всем", - сказала она.

Ее заявление прозвучало за 64 дня до того, как Британия должна выйти из ЕС. Но до сих пор не ясно, будет ли этот выход упорядоченным.

Издание отмечает, что, в ближайшие дни ожидаются новые заявления от членов королевской семьи, что, вероятно, означает согласованную попытку уменьшить разногласия в политике и обществе.

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Теги: политики, Великобритания, Елизавета II, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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