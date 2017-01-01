В США произошла стрельба: трое убитых, двое раненых

Молодой человек застрелил в баре свою бывшую девушку, потом ворвался в одну из квартир города и убил там мужчину, а после покончил с собой.

В штате Пенсильвании (США) мужчина открыл стрельбу, в которой погибли два человека и несколько получили ранения, а после застрелился. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает телеканал ABC.

Отмечается, что трагедия произошла нак4ануне поздно вечером. 21-летний мужчина открыл стрельбу в баре P.J. Harrigan's, расположенном в отеле Ramada в городе Стейт-Колледж. Он застрелил свою бывшую девушку и тяжело ранил двух человек, находившихся в баре.

После этого нападавший уехал на своей машине и по дороге врезался на автомобиле в стену дома на одной из улиц. Выйдя из машины, он ворвался в одну из квартир в этом доме и застрелил мужчину, находившегося в помещении. После этого злоумышленник покончил с собой.

Ранее сообщалось, что в торговом центре в США произошла стрельба, ранения получили по меньшей мере два человека.

Перед этим стрельба произошла в школе штата Северная Каролина. Один школьник был ранен и доставлен в больницу.

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