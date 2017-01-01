Россия должна заплатить долг Совету Европы - ПАСЕ

Россия до сих пор не вышла из организации, поэтому должна оплатить около 60 миллионов евро.

Россия должна уплатить долг в бюджет Совета Европы независимо от дальнейшего решения о продлении членства или выхода из организации. Об этом в пятницу, 25 января, заявила президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье, передает Укринформ

"Россия имеет долг перед Советом Европы. Если она оставит организацию, то долг все равно будет существовать. Ведь сейчас государство является полноправным членом", - заявила президент ПАСЕ.

Напомним, Россия перестала платить взносы в бюджет Совета Европы с июня 2017 года.

По состоянию на начало 2019 этот долг оценивается в около 60 млн евро. В целом доля взноса РФ составляет 11% от объема годового бюджета СЕ (около 30 млн евро).

По уставу Совета Европы, если до июня Россия не восстановит выполнения своих финансовых обязательств, то государство может быть лишено репрезентативных прав в организации.

В Совете Европы также не исключают решения финансового спора с Россией в судебном порядке, если российская сторона выйдет из организации, но при этом не оплатит имеющийся долг.

Позже российский парламент решил не посылать делегацию в ПАСЕ в январе и оставить в силе решение о заморозке выплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet