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На турецкий курорт обрушился торнадо, есть жертвы

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Мощными порывами ветра повреждены здания, транспортные средства, сельскохозяйственные угодья и теплицы.

На турецкий курорт Анталья обрушился шторм, сопровождающийся проливными дождями, сильным ветром и торнадо. Об этом в четверг, 24 января, сообщает Daily Sabah.

Из-за шторма в районах Кумлуджа, Кемер и Финике повреждены здания, транспортные средства, также нанесен урон сельскохозяйственным угодьям и теплицам. В некоторых районах произошли наводнения.

Жертвами стихии стали 2 человека в Кумлудже и Кемере. Еще один человек пропал без вести, по меньшей мере 11 человек получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу.

 

Как сообщалось, в ноябре в Турции пронеслись два водяных смерча.

Более 20 человек пострадали из-за торнадо в США

 

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Теги: Турция, шторм, Анталья, торнадо, смерч, штормовое предупреждение
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Источник: korrespondent.net

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