В США задержали экс-советника Трампа

Во Флориде задержали экс-советника Трампа Роджера Стоуна. Ему предъявлены обвинения по семи пунктам.

В американском штате Флорида задержали Роджера Стоуна - бывшего политического советника президента США Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает со ссылкой на офис спецпрокурора США Роберта Мюллера агентство Associated Press.

По его данным, Стоуну предъявлены обвинения по семи пунктам, в частности, в оказании давления на свидетелей, препятствовании правосудию и в даче ложных показаний.

При этом, как отмечает агентство, обвинения не касаются предполагаемого сговора предвыборного штаба Трампа с российским руководством во время избирательной кампании 2016 года - ключевого вопроса расследования спецпрокурора Мюллера.

Ожидается, что Стоун предстанет перед судом позднее в пятницу.

Осенью 2018 года сообщалось, что спецпрокурор США Роберт Мюллер изучает вопрос о звонках Трампа бывшему политическому советнику Стоуну. Последний работал с Трампом до его избрания президентом США.

Ранее бывший советник президента США Роджер Стоун подтвердил, что переписывался в Twitter с хакером Guccifer 2.0.

Перед этим в Белом доме заявили, что Россия путем кибератак пытается повлиять на политические выборы по всему миру, а Франция пообещала принять ответные меры на вмешательство хакеров России.

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