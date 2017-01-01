Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Германии шахтеры и экологи вышли на протесты

Комментариев: 0
У здания правительства Германии прошли протесты шахтеров и экологов из-за планов прекращения использования угля страной.
Протест шахтеров (фото иллюстративное)
Протест шахтеров (фото иллюстративное)

Профсоюзы шахтеров и природоохранные организации в пятницу, 25 января, провели конкурирующие протесты у здания правительства Германии. Об этом пишет AP.

Отмечается, что 25 января эксперты провели переговоры о планах прекращения использования угля страной.

Профсоюзы же хотят, чтобы дату прекращения использования угля отложили на как можно более поздний срок. Они требуют гарантий от правительства, что рабочие места будут защищены.

В то же время группы экологов призывают как можно скорее закрыть угольные электростанции и шахты для уменьшения выбросов парниковых газов и сдерживания изменения климата.

 

 

Напомним, в октябре в Германии более 20 тысяч шахтеров вышли с акцией протеста, требуя защиты своих рабочих мест от планов поэтапного закрытия производства электроэнергии на угле.

Также сообщалось, что в Брюсселе школьники вышли на марш в защиту климата.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: шахты, экология, Германия, протесты, экологи, протест, рабочие, шахтеры, акции протеста
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь