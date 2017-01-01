Военные США с опасным грузом попали в аварию в Польше – СМИ

На место аварии прибыл специальный автомобиль, предназначенный для предотвращения утечки вредных веществ.

После аварии дорога была перекрыта несколько часов RMF24

Американские военные попали в дорожную аварию в Великопольском воеводстве Польши. Об этом сообщает RMF24 в пятницу, 25 января.

Отмечается, что ДТП произошло на автостраде А2 между городами Конин и Коло в направлении Варшавы. Никто не пострадал.

Утверждается, что столкнулись два транспортных средств американской армии. Они якобы перевозили некие опасные материалы.

Из города Конин прибыл специальный автомобиль, предназначенный для предотвращения утечки вредных веществ. Трасса была перекрыта несколько часов.

В результате аварии никто не пострадал, однако трасса была перекрыта несколько часов.

На месте происшествия работала военная жандармерия.

Ранее в Польше бронетранспортер Stryker американских военных въехал в дерево. Тогда травмы получили двое военнослужащих. Их госпитализировали.

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