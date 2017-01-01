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В Италии главу МВД обвиняют в похищении мигрантов

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Прокуроры считают, что Маттео Сальвини захватил в заложники 177 мигрантов, погрузив их на корабль. Сам подозреваемый не отрицает своей вины.
Главу МВД Италии обвиняют в похищении людей
Главу МВД Италии обвиняют в похищении людей
facebook.com/matteo.salvini

Суд Сицилии в четвер, 23 января, постановил том, что министру внутренних дел Италии Маттео Сальвини может быть предъявлено обвинение в похищении людей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Известно, что в августе прошлого года Сальвини запретил высадить на Сицилии 177 беженцев, которых спасли в Средиземном море, находившихся на корабле итальянской береговой охраны.

После почти недели пребывания мигрантов на корабле Ирландия, Албания и Католическая церковь договорились об их перемещении.

Прокуроры считают, что это необходимо расценивать как удерживание заложников. Эти обвинения предусматривают наказание в виде тюремного срока от 3 до 15 лет. Однако разрешение на судебное преследование министра должен дать парламент.

Сам Сальвини не отрицает своих действий и заявляет, что и впредь будет придерживаться жесткой антимиграционной политики.

"Я признаюсь. Нет нужды в судебном процессе. Это правда, я сделал это, и я сделаю это снова", - сказал Сальвини в виде, размещенном на его странице в Facebook.

Ранее 10 января сообщалось, что Италия отказывается принимать мигрантов. По словам вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини, страна не намерена принимать новых мигрантов.

 

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Теги: Италия, МВД, мигранты, похищение, пропал без вести
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Источник: korrespondent.net

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