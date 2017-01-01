Вредит ли отношениям Украины с США директор КБ "Южное", продавая технологии Китая

Через полвека космическая гонка возобновилась – США и Китай тратят миллиарды на пилотируемые полеты к Луне. Парадоксально, но решающее слово в их борьбе со скамейки "запасных" может сказать Украине. В обход официальных контрактов, украинские технологии все чаще всплывают в Поднебесной. В поле зрения КБ "Южное" – неразумная предпринимательская жилка конструкторов может лишить Украину главного политико-экономического союзника, сообщает 24 канал.

Американская Gateway. На пути к седьмой высадке

США – единственная страна, которой удавалось провести высадку на Луне. Она повторила это шесть раз, пока в 1975 году программу "Аполлон" не закрыли. Через 40 лет лунные амбиции возродил Дональд Трамп. В конца 2017 года году он подписал Директиву №1, дав понять всему миру, что последний человек, который на данный момент ступил на лунную поверхность Джек Шмитт навсегда последним не останется. Бюджет NASA подтверждает серьезность намерений – рекордные 21 млрд долл. в 2018 году.

Сегодня агентство работает над идеей международной обитаемой окололунной станции Gateway. Ее строительство планируют начать в 2022 году, а через 2 года – совершить к ней первый пилотируемый полет. Экипажи на станцию ​​будут доставлять корабли "Орион" с помощью новой тяжелой ракеты Space Launch System. На начальном этапе Gateway собираются использовать для полетов человека на Луну и обратно с помощью многократных аппаратов. В будущем – как станцию пересадки для космонавтов по пути на Марс. По замыслу агентства, высадка на поверхность Луны произойдет не раньше конца 2020-х годов.

Чанъэ и обратная сторона Луны

В Китае бюджет на космос относительно скромный – всего 3 млрд долл. Но, тем не менее, Поднебесная разрабатывает довольно смелую Лунную программу. В рамках миссии Чанъэ-4 КНР даже планирует обойти США и первой в истории высадить своих астронавтов на обратную сторону Луны. В 2025 году, то есть до момента седьмой высадки американцев, китайцы намерены завершить строительство базы на Луне.

Важнейший шаг на пути к цели уже сделан – 3 января лунный зонд Чанъэ-4 успешно сел на обратной стороне Луны, на дне кратера Кармана. Благодаря ему, человечество получило первые снимки поверхности обратной стороны спутника Земли. 18 января "Чанъэ-4" завершил первый в истории биологический эксперимент на лунной поверхности.

В последние годы Китай серьезно прибавил и реализовал целый ряд масштабных проектов. Например, в 2016 году здесь открыли самый большой на планете сферический радиотелескоп. В планах – самый большой управляемый радиотелескоп. В 2020 КНР собирается испытать первый многократный корабль для космических туристов, а в 2025 – "оседлать" околоземное астероид 2010 TK7.

Советские технологии на продажу

Времени у Китая в обрез, денег – еще меньше. Самостоятельная разработка технологий в такой ситуации может затянуться и выбить страну из лунной гонки. Купить готовое или почти готовое решение – дешевле и быстрее. Еще несколько десятилетий назад КНР активно скупал космические технологии, преимущественно советские, и адаптировал под собственные программы. Очевидно, что со своей стороны Россия, которая также претендует на космос, технологии конкуренту не продаст. Привлекательным вариантом стала Украина: наши специалисты создали двигатель, который сейчас используется в ракетах-носителях "Чанчжэн", разрабатывают под заказ множество комплектующих. В стране – одной из первооткрывателей космоса – сохранились советские технологии и колоссальный интеллектуальный потенциал. Выше него у нас только коррупция.

В конце 2017 года в Пекине заседала подкомиссия по вопросам сотрудничества в космической сфере украинского–китайской межправительственной комиссии. Итогом стало обновление программы сотрудничества на 2016-2020 годы. Новая редакция не подлежит огласке, договоренности и намерения двух стран – конфиденциальны. Совпадение или нет, но незадолго до подписания авторитетное американское издание Popular Mechanics сообщило, что Конструкторское бюро "Южное" воспроизводит для Китая двигатель советского лунного посадочного модуля. Бюро якобы собирается передать Китаю комплект новой проектной документации для модуля силовой установки, а в будущем – помочь организовать производство технологий в Китае. Popular Mechanics предвидит – советский проект может стать прототипом большого аппарата для высадки на Луну двух или даже трех космонавтов.

Надо признать, что технология, которая так заинтересовала китайцев, в свое время была самой передовой в мире. Советский лунный корабль был легче и компактнее американского Eagle, а кроме этого отличался высокой надежностью – его оснастили системой двукратного резервирования. Не вызывает сомнений тот факт, что эта технология, доработанная и усовершенствованная с учетом последних научных достижений, может стать решающей и определить результат космической гонки.

Китайское предупреждение

США сотрудничество Украины с Китаем, мягко говоря, устраивать не может. Ситуацию несколько лет нагнетают украинские ракетостроители, которые регулярно оказываются в поле зрения влиятельных американских СМИ. Через месяц после скандала с лунным модулем для китайцев New York Times заявила, что КБ "Южное" может быть причастно к оснащению ракет КНДР украинскими двигателями. Но если оба прецеденты можно опровергать и называть слухам, то факт поставки украинских двигателей для китайских учебно-боевых самолетов JL-10 – доказан. Нервную реакцию американских партнеров привел The Washington Times цитатой бывшего советника Комитета по иностранным делам Уильяма Триплетта: "Мы уверены, что, черт возьми, не хотим помогать китайским пилотам учиться приземляться на авианосцах ... С одной стороны, украинцы берут деньги от налогоплательщиков США , а с другой – наносят удар по американскому флоту со спины".

С приходом администрации Дональда Трампа отношения США и Китая остыли. Вашингтон на официальном уровне называет Китай одним из основных конкурентов на мировой арене, ограничивает его доступ к технологиям, вводит экономические санкции. История с двигателями для JL-10 стала показательной – США открыто обвинили Украину в предательстве и пригрозили санкциями, дав однозначный сигнал: партнерство с конкурентом недопустимо. Как отреагирует Белый дом, если вскоре Китай высадится на Луну с помощью советской технологии, которую продала Украина?

Концептуальные договоренности

Однако, украино–китайское сотрудничество в космической сфере набирает обороты. За последние 2 года состоялось 8 только официальных встреч. КБ "Южное", которое опровергает работу над лунной программой КНР, 6 ноября 2018 года на выставке в Чжухай продемонстрировало"современные наработки, в частности, на тему освоения и исследования Луны, продемонстрировали новую видео-презентацию проектной космической транспортной системы и лунного поселения".

Еще 5 лет назад директор КБ "Южное" Александр Дегтярев открыто объявил о договоренности с Китаем по проекту двигателя для лунного блока. "Контракт не подписан, но мы договорились на концептуальной основе. Эта тема обсуждается. Интерес к опыту создания лунных ступеней у них есть", – говорил Дегтярев "Укринформу", хотя с сайта агентства новость со временем исчезла.

В марте этого года КБП представило собственный проект лунной базы. Этапы разработки включают картографию видимой поверхности Луны, разработку РН "Криптон", разгонного и посадочного модулей для доставки на поверхность Луны 4 космонавтов, лунной орбитальной станции и модулей для создания базы, энергетической установки для питания базы, луноход. Интересно, каким образом бюро собирается решить такую ​​сложную задачу, если его конструкторы не справляются с куда более простыми задачами: спутник "Лыбидь" за бюро перерабатывает иностранный подрядчик. Спонтанная научно-исследовательская активность бюро в свете договоренностей с Китаем не более чем демонстрация собственной экспертности. Как известно, услуги экспертов стоят дороже.

Предприимчивый и непотопляемый

С какой стороны ни глянь, для КБ "Южное" ситуация складывается очень удобно. Понятно, что продажа технологий из-под полы означает миллиарды ничем не налогооблагаемой прибыли. В этом и на откаты хватит, и на личные премиальные. Провернуть такую ​​схему было бы невозможно без лояльности сверху. Год назад главой Государственного космического агентства назначили Павла Дегтяренко. Он более 30 лет проработал в КБ и сохранил с руководством бюро теплые отношения. Например, едва ли не первым своим решением на должности он закрыл расследование финансовых нарушений со стороны директора бюро Александра Дегтярева, а после этого – согласовал ему оклад в 246 тыс. грн.

Кроме этого, глава Госкосмоса закрывает глаза на коррупцию в КБ, на неудовлетворительные финансовые результаты, на попытки присоединить к себе, а затем уничтожить флагманский Южный машиностроительный завод. Впрочем, Дегтяреву сходили с рук и более масштабные махинации: за аферу с банком "Новый" и скандал вокруг украино–канадского проекта "Циклон-4" его даже уволить не смогли.

На этот раз коррупционные аппетиты одного человека и узкого круга его "партнеров" угрожают необратимыми последствиями для всей страны. Сотрудничество с китайцами на грани промышленного шпионажа и "слив" секретной информации рано или поздно станет общеизвестным фактом. Украина в очередной раз окажется в центре мирового космического скандала и рискует остаться без поддержки главного на сегодня политико-экономического союзника в лице США. Зачем кому-то вливать деньги и пытаться реформировать государство, где коррупция возведена в культ, где "красный" директор стратегического предприятия может открыто и безнаказанно торговать на черном рынке ракетными технологиями в ущерб национальным интересам?