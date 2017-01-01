Госдеп США рекомендовал американцам покинуть Венесуэлу
Власти США рекомендуют находящимся в Венесуэле американским гражданам покинуть эту страну. Об этом сообщило в пятницу, 25 января, Бюро по консульским делам Госдепартамента США в своем Twitter.
"Гражданам США, находящимся в Венесуэле или путешествующим по ней, следует серьезно рассмотреть возможность уехать из страны. Коммерческие авиарейсы по-прежнему доступны", – говорится в сообщении.
Дипломаты подчеркнули, что у них "ограниченные возможности в том, чтобы предоставлять экстренную помощь гражданам США в Венесуэле".
В Госдепе подчеркнули, что США будут поддерживать дипломатические отношения с Каракасом через объявившего себя президентом экс-спикера венесуэльского парламента Хуана Гуаидо.
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