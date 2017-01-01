Столтенберг ждет Северную Македонию в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг надеется, что решение спора между Афинами и Скопье о названии Македонии позволит бывшей югославской республике вступить в НАТО.

"Я приветствую сегодняшнюю ратификацию греческим парламентом Преспанского соглашения, которое является важным вкладом в стабильность и процветание всего региона. Я с нетерпением ожидаю, что будущая Республика Северная Македония вступит в НАТО", - написал он в Twitter.

Решение грецкого парламента также приветствовал глава Европейского совета Дональд Туск.

"У них было воображение, они рискнули, они были готовы пожертвовать своими собственными интересами во имя общего блага. Зоран (Заев, премьер Македонии), Алексис (Ципрас, премьер Греции), вы молодцы! Невыполнимая миссия завершена", - написал Туск в Twitter в пятницу, 25 января.

Как известно, ратификация соглашения парламентами двух стран открывает Скопье путь в Евросоюз и НАТО, и заканчивает один из самых длительных в мире дипломатических споров, который начался с провозглашением Македонией независимости в 1991 году.