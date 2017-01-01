В США начали закрывать аэропорты из-за "шатдауна"

В аэропорту Ла-Гуардия приостановили полеты из-за нехватки авиадиспетчеров. В некоторых аэропортах США задерживаются рейсы.

Федеральное управление гражданской авиации США из-за нехватки персонала приостановило выполнение полетов в нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, приостановка полетов вызвана нехваткой авиадиспетчеров в аэропорту.

Как говорится на сайте FAA, часть пятничных рейсов из вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана, международных аэропортов Ньюарка (Либерти, обслуживает в основном Нью-Йорк) и Филадельфии задерживается в среднем более чем на час.

Кроме того, FAA сообщило о дефиците сотрудников в центре управления воздушным движением в Джексонвилле, штат Флорида. Данных о задержках или отмене рейсов во флоридских аэропортах пока не поступало.

Между тем в аэропортах Кливленда, Балтимора, Провиденса и Сан-Диего в пятницу проходит забастовка сотрудников FAA.

Ла-Гуардия занимает 21-е место среди аэропортов США по пассажиропотоку.

Ранее телекомпания ABC сообщила, что из-за бюджетного кризиса в США в аэропортах не хватает сотрудников служб безопасности. Отмечалось, что авиадиспетчеры и сотрудники, ответственные за безопасность в аэропортах и на борту воздушных судов, уже более месяца работают без зарплаты.

Напомним, с 22 декабря 2018 года работа правительства США частично приостановлена из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Зарплату не получают около миллиона человек.

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