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В Вене украинца подозревают в краже картины Ренуара

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В Вене неизвестные украли дорогое полотно Ренуара. Полиция Австрии задержала 59-летнего украинца. СМИ сообщают, что мужчина специализируется на похищении произведений искусств.
Картина "Залив, море, зеленые скалы" оценивается в 120-160 тысяч евро
Картина "Залив, море, зеленые скалы" оценивается в 120-160 тысяч евро
Dorotheum

Нидерландские правоохранители задержали в Амстердаме одного из трех подозреваемых в похищении ценной картины Ренуара из здания аукционного дома Dorotheum в столице Австрии, сообщает Укринформ.

Отметим, 28 ноября 2018 года в Вене была похищена картина Пьера Огюста Ренуара под названием Залив, море, зеленые скалы. По разным данным, украденная картина оценивается в 120-160 тысяч евро.

Сейчас задержанный — 59-летний гражданин Украины, ранее судимый за совершение подобного преступления в Украине – находится под стражей в Вене.

По данным представителя земельного суда Вены, подозреваемый был задержан в Амстердаме в середине декабря 2018 года, 28 декабря он был передан в Вену и сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщают австрийские СМИ, мужчина, очевидно, специализируется на похищении произведений искусств и уже имеет похожую судимость: в 2005 году он был осужден в Украине за похищение картины Ивана Айвазовского с одного из украинских музеев.

Во время задержания в амстердамском отеле также была обнаружена сумка, в которой, согласно данным с камер наблюдения аукционного дома, и была вынесена картина. Поиски двух соучастников преступления продолжаются. Потенциальный покупатель похищенной картины может находиться в Северной Европе.

Как сообщалось, в Норвегии из музея пропали шесть картин Мунка. Инцидент произошел в музее Стенерсена в Осло. 

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Теги: кража, Австрия, картина, Вена, украинец
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Источник: korrespondent.net

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