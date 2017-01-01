Трамп сделал экстренное заявление по "шатдауну"

Президент США одобрил возобновление работы правительства на три недели. Белый дом и Конгресс согласовали временный бюджет на это время.

Президент США Дональд Трамп договорился с лидерами Конгресса США возобновить работу правительства до 15 февраля. Об этом он сообщил во время прямой трансляции из Белого дома.

Трамп одобрил возобновление работы правительства на три недели, оставив для дальнейших переговоров вопрос о 5,7 млрд долларов, которые республиканцы требуют выделить из бюджета на строительство стены на границе с Мексикой. При этом демократы готовы предоставить на этот проект только 1,3 млрд долларов.

При этом президент США пригрозил ввести с 15 февраля режим ЧП на границе с Мексикой, если демократы не согласуют финансирование сооружения стены.

"Позвольте мне сказать совершенно ясно: у нас действительно нет выбора, кроме как выстроить мощную стену или установить стальной барьер. Если Конгресс не пойдет с нами на справедливую сделку, то 15 февраля либо вновь будет приостановлено финансирование работы правительства, либо я воспользуюсь полномочиями, которые у меня имеются в соответствии с (национальными - ред.) законами и конституцией США, чтобы урегулировать эту чрезвычайную ситуацию. Мы добьемся укрепления безопасности", - заявил глава Белого дома.

Отметим, что разногласия по постройке пограничных заграждений стали причиной бюджетного кризиса в стране.До этого Сенат Соединенных Штатов не поддержал предложение президента США Дональда Трампа по преодолению бюджетного кризиса.

Напомним, в США уже почти месяц частично приостановлена работа правительства. Так называемый "шатдаун" вызван разногласиями президента США Дональда Трампа и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой.

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