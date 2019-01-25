ООН: ситуация в Венесуэле может привести к катастрофе

Комиссар ООН по правам человека заявила, что ситуация в стране может выйти из-под контроля в любой момент. И это будет иметь катастрофические последствия.

В Венесуэле уже погибли 20 человек

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила насилие в Венесуэле и предупредила, что ситуация в стране может выйти из-под контроля в любой момент, и это будет иметь катастрофические последствия. Об этом сообщает Укринформ.

"Я очень обеспокоена тем, что ситуация в Венесуэле может выйти из-под контроля в любой момент, и это может иметь катастрофические последствия", - заявила Бачелет.

Она призвала к независимому расследованию каждого случая насилия, который привел к смерти или ранению, без разницы, идет ли речь о превышении применения силы властями, или о преступлениях, которые совершили члены вооруженных групп - проправительственных или других.

В организации напомнили, что по сообщениям СМИ, во время демонстраций во вторник и среду, по меньшей мере, 20 человек погибли от пуль службы безопасности Венесуэлы или проправительственных вооруженных групп. Большое количество людей были также ранены.

"Верховный комиссар и сотрудники управления получили сообщение о масштабном задержании демонстрантов, общее количество которых превысило 350, из которых только 23 января были задержаны 320", - говорится в заявлении.

Бачелет также призвала власти Венесуэлы, и особенно службы безопасности, к сдержанности и уважению фундаментального права на мирные собрания и свободу выражения. Она напомнила, что "превышение применения силы прямо запрещено международным правом".

Она также возложила на власти Венесуэлы ответственность за решение кризиса в стране.

Ранее в пятницу, 25 января, Госдеп США рекомендовал американцам покинуть Венесуэлу. Американским гражданам следует покинуть страну, пока еще доступны коммерческие авиарейсы, отметили дипломаты.

Напомним, 23 января президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США , обвинив Вашингтон в поддержке попытки совершить государственный переворот в стране. Он дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу.

В Госдепе подчеркнули, что США будут поддерживать дипломатические отношения с Каракасом через объявившего себя президентом экс-спикера венесуэльского парламента Хуана Гуаидо.

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