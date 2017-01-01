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В Бразилии прорвало плотину: пропали 200 человек

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200 человек пропали без вести в результате прорыва плотины в Бразилии. Инцидент произошел на руднике.
В Бразилии при прорыве плотины пропали без вести 200 человек
В Бразилии при прорыве плотины пропали без вести 200 человек
 
Не менее 200 человек пропали без вести после того, как в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии произошел прорыв плотины, сообщает Globo в пятницу, 25 января.
 
Инцидент произошел на руднике Mina Feijao около города Брумадинью.
 
Вода достигла административных зданий Vale и соседнего жилого района. Местные власти организовали спасательную операцию в районе ЧП.

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Теги: Бразилия, фото, наводнение, прорыв, пропал без вести
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Источник: korrespondent.net

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