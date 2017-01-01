Гуаидо отказался от переговоров с Мадуро

Объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо не намерен идти на диалог с Николасом Мадуро.



Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом страны, заявил, что не намерен идти на диалог с действующим главой государства Николасом Мадуро, сообщают местные СМИ.

Выступая в пятницу, 25 января, перед сторонниками, он отметил, что "не расположен к лживому диалогу с правительством Мадуро".

"Я хотел решения конфликта, но режим решил насмехаться таким образом. Я хочу дать ясно понять режиму и миру – никто не пойдет на фальшивый диалог", – заявил Гуаидо.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил Гуаидо встречу. По его словам, он готов встретиться "где угодно и когда угодно".

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

В ответ избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипотношения с США, обвинив Вашингтон в организации госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Куба, Мексика, Беларусь и другие страны.

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