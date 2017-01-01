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Гуаидо отказался от переговоров с Мадуро

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Объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо не намерен идти на диалог с Николасом Мадуро.
Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы
Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы
caracaschronicles.com


Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом страны, заявил, что не намерен идти на диалог с действующим главой государства Николасом Мадуро, сообщают местные СМИ.

Выступая в пятницу, 25 января, перед сторонниками, он отметил, что "не расположен к лживому диалогу с правительством Мадуро".

"Я хотел решения конфликта, но режим решил насмехаться таким образом. Я хочу дать ясно понять режиму и миру – никто не пойдет на фальшивый диалог", – заявил Гуаидо.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил Гуаидо встречу. По его словам, он готов встретиться "где угодно и когда угодно".

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

В ответ избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипотношения с США, обвинив Вашингтон в организации госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Куба, Мексика, Беларусь и другие страны.

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Теги: Оппозиция, протесты, Венесуэла, Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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