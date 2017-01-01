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Палата представителей США поддержала прекращение "шатдауна"

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Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом проголосовала за прекращение "шатдауна" в стране.
Палата представителей США одобрила прекращение "шатдауна"
Палата представителей США одобрила прекращение "шатдауна"
Reuters (архів)


Палата представителей США вслед за Сенатом единогласно приняла временный бюджет, сообщают американские СМИ.

Для завершения бюджетного кризиса теперь необходима подпись президента Дональда Трампа.

Ранее Трамп согласился подписать временный бюджет для примерно четверти федеральных учреждений, которые частично закрыты с 22 декабря. Президент пошел на компромисс до 15 февраля – это время будет использовано для переговоров.

Напомним, в США уже больше месяца частично приостановлена работа правительства. Так называемый "шатдаун" вызван разногласиями президента и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой.

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Теги: бюджет, США, финансовый кризис, шатдаун
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Источник: korrespondent.net

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