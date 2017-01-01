"Шатдаун" в США приостановлен на три недели

Американский президент Дональд Трамп подписал временный бюджет ряда ведомств до 15 февраля.



Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о выделении бюджетных средств и восстановлении финансирования правительства до 15 февраля, сообщает в субботу, 26 января, в пресс-служба Белого дома.





Таким образом, в США закончился самый продолжительный "шатдаун" . Деятельность американского правительства была прекращена на рекордные 35 дней.

Предполагается, что ближайшие три недели демократы и республиканцы смогут договориться о долговременном бюджете.



Напомним, " шатдаун" начался из-за разногласий президента США Дональда Трампа и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой. Из-за приостановки работы правительства около четверти федеральных ведомств США ограничили деятельность. Без зарплаты остались почти 800 тысяч госслужащих.

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