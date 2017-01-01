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"Шатдаун" в США приостановлен на три недели

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Американский президент Дональд Трамп подписал временный бюджет ряда ведомств до 15 февраля.
Трамп подписал законопроект о приостановке "шатдауна"
Трамп подписал законопроект о приостановке "шатдауна"

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о выделении бюджетных средств и восстановлении финансирования правительства до 15 февраля, сообщает в субботу, 26 января, в пресс-служба Белого дома.
 
Таким образом, в США закончился самый продолжительный "шатдаун". Деятельность американского правительства была прекращена на рекордные 35 дней.
 
Предполагается, что ближайшие три недели демократы и республиканцы смогут договориться о долговременном бюджете.
 
Напомним, "шатдаун" начался из-за разногласий президента США Дональда Трампа и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой. Из-за приостановки работы правительства около четверти федеральных ведомств США ограничили деятельность. Без зарплаты остались почти 800 тысяч госслужащих.

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Теги: США, Трамп, Дональд Трамп, шатдаун
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Источник: korrespondent.net

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