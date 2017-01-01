Два человека погибли в Тунисе из-за снега

Из-за аномального количества снега во многих районах Туниса парализовано автомобильное движение.



Аномальная холодная погода и выпавший снег стали причиной гибели двух человек в Тунисе, сообщил

Аномальная холодная погода и выпавший снег стали причиной гибели двух человек в Тунисе, сообщил Al-Arabia в субботу, 26 января.

Одна женщина погибла из-за того, что растаявшая вода унесла ее автомобиль. Другой человек умер, проведя ночь на морозе.







В Иерусалиме впервые за четыре года выпал снег

Во многих районах страны из-за непогоды и выпавшего снега парализовано движение.

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