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Два человека погибли в Тунисе из-за снега

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Из-за аномального количества снега во многих районах Туниса парализовано автомобильное движение.
В Тунисе выпал снег
В Тунисе выпал снег
twitter.com/allafrica

Аномальная холодная погода и выпавший снег стали причиной гибели двух человек в Тунисе, сообщил Al-Arabia в субботу, 26 января.
 
Одна женщина погибла из-за того, что растаявшая вода унесла ее автомобиль. Другой человек умер, проведя ночь на морозе.
 
Во многих районах страны из-за непогоды и выпавшего снега парализовано движение.

В Иерусалиме впервые за четыре года выпал снег
 
Ранее сообщалось, что с начала зимы в Украине от переохлаждения умерли 150 человек.

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Теги: снег, жертвы, Тунис, снегопад
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Источник: korrespondent.net

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