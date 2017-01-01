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В РФ заявили о прямом управлении США в Венесуэле

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Назначением спецпредставителя по Венесуэле Вашингтон пытается ввести прямое управление в этой стране, считают в МИД России.
В МИД РФ отреагировали на назначение спецпредставителя США по Венесуэле
В МИД РФ отреагировали на назначение спецпредставителя США по Венесуэле
ru.wikipedia.org

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что назначение специального представителя США по "восстановлению демократии" в Венесуэле является попыткой введения прямого управления. Об этом в субботу, 26 января, она написала на своей странице в Facebook.

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"Это попытка Вашингтона ввести прямое управление политической ситуацией в Венесуэле, которую американский истеблишмент рассматривает как своего будущего регионального вассала. В Ираке демократию "восстановили", в Ливии тоже, в Сирии не смогли, а вернее им не дали. Теперь Венесуэла", - написала она.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Майк Помпео назначил бывшего дипломата Эллиота Абрамса ответственным за Венесуэлу в Госдепартаменте.

Напомним, 23 января на фоне протестов оппозиции спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, Канада, Грузия, Бразилия и еще ряд стран.
 
В ответ избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипотношения с США, обвинив Вашингтон в организации госпереворота. 
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Теги: Россия-США, США, Венесуэла, МИД РФ
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Источник: korrespondent.net

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