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В Анталье смерч перевернул автобус с туристами

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Во время смерча в аэропорту Антальи пострадали два человека .
Смерч обрушился на аэропорт
Смерч обрушился на аэропорт
Скріншот із відео

В Анталье смерч перевернул автобус с 12 пассажирами, которые направлялись из здания аэропорта к трапу самолету. Об этом в субботу, 26 января, сообщает турецкая газета Daily Sabah.

Отмечается, что сильный ветер перевернул также один микроавтобус и два трапа. Кроме этого, два самолета получили серьезные повреждения, пострадал и полицейский вертолет.

Губернатор провинции Мюниро Каралоглу рассказал, что никто из людей не получил серьезных ранений.

 

Ранее сообщалось, что на Анталию обрушился шторм, сопровождающийся проливными дождями, сильным ветром и торнадо.

Напомним, в ноябре в Турции пронеслись два водяных смерча.

 

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Теги: Турция, видео, фото, аэропорт, автобус, торнадо, Анталия, смерч, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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