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Во Франции началась новая волна протестов

Комментариев: 1
Манифестанты, в частности, призывают президента страны Эмманюэля Макрона уйти в отставку.

Сотни демонстрантов одной из четырех заявленных акций движения "желтых жилетов" в полдень по местному времени начали шествие от Елисейских полей в Париже во Франции. Об этом в субботу, 26 января, информирует BFM TV.

Протестующие должны добраться до площади Бастилии около 17 часов по парижскому времени. Демонстранты скандируют "Макрона в отставку" и поют Марсельезу.

Марш проходит спокойно, столкновений протестующих с полицией не было зафиксировано.

 

Напомним, 19 января во время очередной акции протеста "желтых жилетов" были задержаны 20 человек.

 

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Теги: Франция, протесты, видео, марш, Париж, протест, акции протеста, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ruspidor    26.01.2019, 17:04
Оценка:  0
Ruspidor
А пойти на xyй они не хотят?
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