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Столкновение вертолета и самолета в Альпах: число жертв выросло до семи

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Спасатели в ходе поисковой операции обнаружили тела еще двух жертв аварии.
Место крушения
Место крушения

В результате столкновения вертолета и легкомоторного самолета в Альпах погибли семь человек. Ранее сообщалось о 4 погибших. Об этом в субботу, 26 января, информирует AFP.

Так, сегодня спасатели в ходе поисковой операции обнаружили тела еще двух жертв аварии.

В результате столкновения погибли 7 человек, еще два получили ранения.

Ранее над Ла-Маншем исчез самолет с футболистом Эмилиано Сала. Кроме спортсмена на борту находился только пилот. Их поиски не дали результатов.

Также сообщалось, что  над Японским море столкнулись два российских истребителя Су-34. В результате аварии три пилота погибли, один выжил.

 

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Теги: самолет, столкновение, вертолет, Альпы, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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