Совбез ООН проводит заседание по Венесуэле

На заседании госсекретарь США должен рассказать, является ли ситуация в Венесуэле угрозой международному миру.

В связи с политическим кризисом в Венесуэле в субботу, 26 января, проходит экстренное заседание Совета безопасности ООН. Об этом пишет Укринформ.

Заседание началось в 16:00 по киевскому времени.

Инициатором созыва Совбеза ООН стали США. Госсекретарь США Майк Помпео планирует призвать ООН признать венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, который провозгласил себя исполняющим обязанности президента, а также просить поддержать переходное правительство Венесуэлы.

Напомним, 23 января глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента".

Позже президент США Дональд Трамп объявил о признании главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны.

ЕС, Канада и большинство стран Южной Америки признали президентом страны Гуайдо. Некоторые страны, в частности, Куба, Боливия, Мексика, Россия признают легитимность Николаса Мадуро.

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