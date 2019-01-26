Кризис в Венесуэле: в ЕС сделали заявление

Евросоюз настоятельно призывает к срочному проведению свободных, прозрачных президентских выборов.

Евросоюз призвал власти Венесуэлы провести досрочные выборы президента в ближайшее время. В противном случае Европейский Союз "предпримет дальнейшие шаги". Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини, опубликованном в субботу, 26 января.

Согласно заявлению, президентские выборы в Венесуэле не были ни свободными, ни справедливыми, ни заслуживающими доверия, поскольку в них отсутствовала демократическая легитимность.

"ЕС настоятельно призывает к срочному проведению свободных, прозрачных и заслуживающих доверия президентских выборов в соответствии с международными демократическими стандартами и конституционным порядком Венесуэлы. В отсутствие объявления об организации новых выборов с необходимыми гарантиями в течение следующих дней ЕС предпримет дальнейшие действия, в том числе по вопросу признания руководства страны в соответствии со статьей 233 венесуэльской конституции", - говорится в документе.

Также в ЕС заявили о полной поддержке Национального собрания, лидер которого объявил себя временным главой государства.

Как сообщалось, 26 января Совбез ООН собрался на экстренное заседание в связи с политическим кризисом в Венесуэле.

Напомним, в Венесуэле с 21 января продолжаются массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Власть применяла силу для разгона манифестаций. 23 января на фоне протестов оппозиции спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом.

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