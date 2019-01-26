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Кризис в Венесуэле: в ЕС сделали заявление

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Евросоюз настоятельно призывает к срочному проведению свободных, прозрачных президентских выборов.
Федерика Могерини отметила, что Евросоюз настаивает на мирном решении венесуэльского кризиса
Федерика Могерини отметила, что Евросоюз настаивает на мирном решении венесуэльского кризиса
Minval.az

Евросоюз призвал власти Венесуэлы провести досрочные выборы президента в ближайшее время. В противном случае Европейский Союз "предпримет дальнейшие шаги". Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини, опубликованном в субботу, 26 января.

Согласно заявлению, президентские выборы в Венесуэле не были ни свободными, ни справедливыми, ни заслуживающими доверия, поскольку в них отсутствовала демократическая легитимность.

"ЕС настоятельно призывает к срочному проведению свободных, прозрачных и заслуживающих доверия президентских выборов в соответствии с международными демократическими стандартами и конституционным порядком Венесуэлы. В отсутствие объявления об организации новых выборов с необходимыми гарантиями в течение следующих дней ЕС предпримет дальнейшие действия, в том числе по вопросу признания руководства страны в соответствии со статьей 233 венесуэльской конституции", - говорится в документе.

Также в ЕС заявили о полной поддержке Национального собрания, лидер которого объявил себя временным главой государства.

Как сообщалось, 26 января Совбез ООН собрался на экстренное заседание в связи с политическим кризисом в Венесуэле.

Напомним, в Венесуэле с 21 января продолжаются массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Власть применяла силу для разгона манифестаций. 23 января на фоне протестов оппозиции спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом.

 

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Теги: президент, Евросоюз, Венесуэла, кризис, заявление
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Источник: korrespondent.net

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