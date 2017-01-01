Протесты в Париже: более 50 задержанных

В МИД Франции сообщили, что в акции протеста приняли участие более 69 тысяч человек.

В Париже в субботу, 26 января, правоохранители задержали 52 участника акции протеста движения "желтых жилетов". Об этом сообщает BFM TV.

Отмечается, что в Париже акция протеста переросла в столкновения "желтых жилетов" с полицией.

Как минимум трое манифестантов получили травмы.

По данным Министерства внутренних дел Франции, количество демонстрантов, которые вышли 26 января на акции протеста во Франции, составляет более 69 тысяч. В Париже на улицы вышли более 4000 протестующих.

Пока участники антиправительственного протеста в Париже собираются на площади Республики, чтобы провести так называемую "желтую ночь".

Напомним, 26 января в Париже возобновились протесты "желтых жилетов". Впервые акцию проведут еще и ночью.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet