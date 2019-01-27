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Появилось видео катастрофы Ту-22М3 в России

Комментариев: 1
Очевидец катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области поделился видеозаписью происшествия.

В Интернете появились кадры момента крушения сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области России 22 января 2019 года.

На кадрах видно, что во время посадки самолет буквально разломился на части и загорелся. При этом охваченная огнем кабина оторвалась и начала кувыркаться по земле. 

Внимание! Нак видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, что во время посадки на военный аэродром в Оленегорске разбился российский бомбардировщик Ту-22М3. Предварительной причиной катастрофы стал снежный заряд. В результате аварии два члена экипажа погибли, третий умер позже в больнице.

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Теги: Россия, авиакатастрофа, самолет, видео
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    27.01.2019, 01:10
Оценка:  0
Boxerogos
Жаль ребят.И самолёт хороший...А наши долбоёбы распилили все"бомберы"ещё в 90-х,под присмотром американских хозяев...
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