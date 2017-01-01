США в СБ ООН призвали поддержать власть Гуаидо

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе заседания Совбеза ООН призвал все страны поддержать стремящихся к демократии в Венесуэле противников правительства Николаса Мадуро.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал мировое сообщество признать Хуаино Гуаидо президентом Венесуэлы и выразил надежду на быстрое проведение выборов.

"Соединенные Штаты поддержали народ Венесуэлы, и к настоящему моменту многие страны поступили так же, поддержав легитимное правительство временного президента Хуана Гуаидо", - заявил он на заседании СБ ООН.

"Соединенные Штаты вами гордятся. Сейчас настало время для всех остальных стран принять сторону. Нельзя откладывать", - добавил Помпео.

Кроме того, Помпео выразил надежду на то, что в Венесуэле объявят о проведении новых выборов. "Мы надеемся, что свободные и честные выборы будут проведены как можно скорее", - сказал госсекретарь США.

Помпео призвал все страны поддержать стремящихся к демократии в Венесуэле противников правительства Николаса Мадуро. "Пришло время поддержать венесуэльский народ и признать новое законное демократическое правительство, возглавляемое президентом Хуаном Гуаидо, и положить конец этому кошмару", - заявил он.

Напомним, 26 января ряд стран выдвинули ультиматум президенту Венесуэлы Николасу Мадуро с требованием в течение восьми дней объявить выборы в стране, иначе они признают и.о. президента Хуана Гуаидо.

В Венесуэле отреагировали на ультиматум стран ЕС

23 января на фоне протестов оппозиции спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, Канада, Грузия, Бразилия и еще ряд стран. В ответ избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипотношения с США, обвинив Вашингтон в организации госпереворота.

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