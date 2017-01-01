Пять человек погибли при стрельбе в США

Жертвами стрельбы в округе Ливингстон стали три человека, в округе Асенсьон были убиты два человека.

В США пять человек погибли в результате стрельбы кадр из видео

Жертвами стрельбы в американском штате Луизиана стали пять человек, сообщила в субботу, 26 января, газета The Washington Post.

По ее словам, два случая стрельбы произошли в субботу утром в двух местах к западу от Нового Орлеана. Жертвами стрельбы в округе Ливингстон стали три человека, в округе Асенсьон были убиты два человека, предположительно родители подозреваемого.

По мнению полиции, два случая связаны. Подозреваемый - 21-летний молодой человек - находится на свободе, он вооружен и опасен, его разыскивает полиция.

Ранее в центре Торонто произошла стрельба, в результате один человек пострадал.

В США произошла стрельба: трое убитых, двое раненых

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