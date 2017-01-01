Дипломаты США покинули посольство в Каракасе

Таким же образом сотрудники венесуэльской дипмиссии в Вашингтоне с сегодняшнего дня начали возвращаться в Каракас.

Правительство Венесуэлы через внешнеполитическое ведомство проинформировало о том, что американский дипломатический корпус выведен из страны.

"США завершили вывод присутствовавшего персонала из дипломатической миссии в Каракасе" - говорится в сообщении.

Венесуэльские дипломаты, в свою очередь, покидают США, подчеркивается в документе. "Таким же образом сотрудники венесуэльской дипмиссии в Вашингтоне с сегодняшнего дня начали возвращаться в Каракас", - говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны договорились о переговорах по вопросу об учреждении миссии интересов в обеих столицах. Эти переговоры, согласно договоренности, должны занять 30 дней.

Срок, данный властями Венесуэлы американским дипломатам на то, чтобы покинуть страну, истек в субботу вечером.

Напомним, 23 января глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента".

Позже президент США Дональд Трамп объявил о признании главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны.

Мадуро закрывает представительства Венесуэлы в США

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