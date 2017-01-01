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У побережья Фиджи произошло землетрясение

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Эпицентр землетрясения располагался в 436 километрах от города Сува, его очаг залегал на глубине 579 километров.
В районе архипелага Фиджи произошло землетрясение
В районе архипелага Фиджи произошло землетрясение
USGS

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 в районе архипелага Фиджи. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS). Подземные толчки были зафиксированы в 19:56 UTC.

Эпицентр землетрясения располагался в 436 километрах от города Сува, его очаг залегал на глубине 579 километров.

В Перу и Эквадоре зафиксировали сильные землетрясения

Ранее сообщалось, что 22 января в Индонезии зафиксировали два мощных землетрясения.

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Теги: побережье, землетрясение, Фиджи
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Источник: korrespondent.net

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