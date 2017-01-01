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Замминистра Косово погиб при сходе лавины

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Трагедия произошла в тот момент, когда Ариан Даци катался на лыжах в горах на юге края.
Заместитель министра Косово погиб в результате схода лавины
Заместитель министра Косово погиб в результате схода лавины
кадр из видео

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Заместитель министра Косово по делам диаспоры Ариан Даци погиб в субботу, 26 января, под лавиной. Трагедия произошла в тот момент, когда он катался на лыжах в горах на юге края.

Об этом сообщает сербское издание Вечерние новости.

Лавина на горнолыжном курорте Брезовица в 60 километрах от Приштины сошла в субботу днем. Тело погибшего под снегом обнаружили спасатели в местечке Орлово-гнездо. Другой информации о пострадавших нет.

Ариан Даци был сыном главы академии наук Косово Неджата Даци.

Ранее в Швейцарии лавины накрыли две группы лыжников. Два человека погибли и четверо пострадали.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Косово, смерть, снег, лавина
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