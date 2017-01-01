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На Филиппинах произошли взрывы у церкви: 19 жертв

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Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы. Но в этом районе Филиппин активно действуют боевики группировки Абу Сайяф.
Последствия взрывов на на острове Холо
Последствия взрывов на на острове Холо
Скриншот

В результате двух взрывов на Филиппинах погибли не менее 19 человек и 48 пострадали. Об этом сообщает Associated Press в воскресенье, 27 января.

Отмечается, что одно взрывное устройство было приведено в действие у католической церкви на острове Холо во время утренней мессы, второе – в непосредственной близости от собора.

Среди погибших есть военнослужащие и мирные жители.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы. Но в этом районе Филиппин активно действуют боевики исламской террористической группировки Абу Сайяф, которая ранее присягнула на верность группировке Исламскому государству.

Ранее на этой неделе конвой миссии ООН по стабилизации в Мали подорвался на мине. Два миротворца погибли, несколько получили ранения.

Также сообщалось, что в Китае в одном из торговых центров города Чанчунь произошла серия взрывов. Погиб один человек.

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Теги: теракт, церковь, видео, взрыв, Филиппины, погибли, теракты, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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