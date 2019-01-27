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В Японии компании получили конверты с цианидом

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Как минимум в одном конверте содержалось требование перевести на счет $31 тысячу в биткоинах.
В некоторых конвертах был подмешан цианид
В некоторых конвертах был подмешан цианид
Скриншот

В Японии девять компаний в разных районах страны получили конверты с порошком, содержащим цианистый калий.

Об этом сообщил телеканал NHK в воскресенье, 27 января.

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Отмечается, что конверты были доставлены в минувшую пятницу в офисы некоторых фармацевтических фирм в Токио и Осаке, продовольственной компании в северном городе Саппоро, а также в издательство газеты Mainichi Shimbun в столице Японии.

Следователи провели проверку содержимого конвертов и выяснили, что в нескольких случаях в порошок был подмешан цианид.

При этом как минимум в одном конверте содержалось требование перевести на счет $31 тысячу в биткойнах. В противном случае автор письма грозился распространить некие продукты с цианидом.

Кроме того, несколько писем были отправлены от имени основателя экстремистской секты Аум Синрике Тидзуо Мацумото, известного под именем Секо Асахара. Он вместе с другими руководителями организации, причастной к зариновой атаке в токийском метро в 1995 году, был казнен в прошлом году.

 

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Теги: отравления, Япония, цианид, яд, Аум Синрикьо
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    27.01.2019, 12:12
Оценка:  0
Колишній-східняк
- Молодой человек, которому я только что отпустила лекарства. Я вам вместо хлористого калия выдала по ошибке цианистый. Как какая разница? Добейте в кассе пять гривен!
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