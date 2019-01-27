Эстония проведет крупную экспедицию в Антарктиду

Заказанный для экспедиции парусник прибудет летом в Таллин. Корабль будет подготовлен к длительному путешествию.

Морской музей Эстонии проведет научно-популярную экспедицию в Антарктиду. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на портал телерадиовещания ERR в воскресенье, 27 января.

Экспедиция будет посвящена 200-летию открытия материка мореплавателем, уроженцем эстонского острова Сааремаа Фаддеем Беллинсгаузеном (при рождении Фабиан Готтлиб Таддеус фон Беллинсгаузен – ред.).

"Пройдет самая крупная в морской истории современной Эстонии научно-популярная экспедиция, которая прольет свет на исторический рейс родившегося на острове Сааремаа Фабиана Готтлиба фон Беллинсгаузена и посвященная 200-летию открытия Антарктиды", – говорится в сообщении.

Заказанный для экспедиции парусник прибудет летом нынешнего года в Таллин, где будет подготовлен к длительному путешествию.

Пока неизвестно, когда конкретно начнется экспедиция и на какой срок она рассчитана. Но Беллинсгаузен вышел в поход из Кронштадта 4 июля 1819 года и вернулся 5 августа 1821 года.

В честь знаменитого путешественника в Эстонии готовятся также установить на острове Сааремаа памятник мореплавателю. Его создаст скульптор Гуннар Варес.

Выпускник Кронштадтского морского кадетского корпуса, участник первого кругосветного плавания на шлюпе Надежда под командованием также выходца из остзейских дворян Ивана Крузенштерна, Фаддей Беллинсгаузен в 1819-1821 годах возглавлял кругосветную антарктическую экспедицию в южно-полярные моря. Она состояла из шлюпов Восток и Мирный.

В ходе экспедиции на двух небольших парусных судах, не приспособленных для плавания во льдах, были открыты материк Антарктида и 29 островов. Во время похода были собраны уникальные естественно-научная и этнографическая коллекции.

Ранее стало известно, что Украина отправит в Антарктиду самую большую экспедицию за 18 лет. В ее составе будет 26 человек, включая четверых женщин.

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