Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

МВФ прогнозирует Венесуэле инфляцию в 10 миллионов процентов

Комментариев: 4
Венесуэла в последние годы переживает острый кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией.
Протесты в Венесуэле
Протесты в Венесуэле
 
Инфляция в Венесуэле в текущем году продолжит расти и по его итогам может достичь 10 миллионов процентов, заявил директор департамента Западного полушария Международного валютного фонда Алехандро Вернер, передает ТАСС.
 
"Ускорение гиперинфляции с уровня, который в 2018 году был близок к 2 миллионов процентов, перейдет к уровню, который в 2019 году, если я правильно помню, должен быть в районе 10 миллионов процентов", - сказал Вернер.
 
 
Венесуэла в последние годы переживает острый кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. По данным парламентского комитета по финансам, инфляция по итогам 2018 года составила порядка 1,7 миллиона процентов.
 
Эксперты МВФ сравнивают тяжесть ситуации в Венесуэле с положением, в котором оказалась Германия после Первой мировой войны.
 
Если последние прогнозы верны, за пять лет кризиса экономика Венесуэлы сократится на 50%, это самый значительный экономический спад в мире за последние 60 лет.
 
Напомним, что в Венесуэле с 21 января продолжаются массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Власть применяла силу для разгона манифестаций.
 
23 января на фоне протестов оппозиции спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом.
 
Евросоюз призвал власти Венесуэлы провести досрочные выборы президента в ближайшее время.
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МВФ, инфляция, Венесуэла, кризис
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
LatAlliensSuck    27.01.2019, 16:11
Оценка:  +1
LatAlliensSuck
Зато с рассией, зато с путиным, зато под мудрым руководством!
МаксимУм    27.01.2019, 15:50
Оценка:  +2
МаксимУм
расися следующая...
Letohradek    27.01.2019, 16:04
Оценка:  +2
Letohradek
Странно, что не упомянул "злочинну владу"!
LatAlliensSuck    27.01.2019, 16:13
Оценка:  0
LatAlliensSuck
расися сосет писисю, стоя раком и радуясь, что не на коленях...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь