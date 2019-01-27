Мадуро отклонил требование перевыборов в Венесуэле

Ранее лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

Мадуро считает себя легитимным и на выборы не собирается

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отклонил международный ультиматум о перевыборах и заявил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо нарушил конституцию страны, объявив себя президентом, сообщает Reuters со ссылкой на CNN Turk.

Мадуро заявил, что он открыт для диалога.

Он также отметил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом была бы "невероятной, но не невозможной".

Напомним, ранее лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.