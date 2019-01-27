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Мадуро отклонил требование перевыборов в Венесуэле

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Ранее лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.
Мадуро считает себя легитимным и на выборы не собирается
Мадуро считает себя легитимным и на выборы не собирается

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отклонил международный ультиматум о перевыборах и заявил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо нарушил конституцию страны, объявив себя президентом, сообщает Reuters со ссылкой на CNN Turk.

Мадуро заявил, что он открыт для диалога.

Он также отметил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом была бы "невероятной, но не невозможной".

Напомним, ранее лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

 
10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.
 
21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.
 
23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.
 
Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.
 
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Теги: США, ЕС, Выборы, протесты, Венесуэла, Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Фарбио    27.01.2019, 18:39
Оценка:  -3
Фарбио
Макарон - нелегетимный, банду геть!!!
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