В Москве из Третьяковской галереи украли картину

Неизвестный мужчина унес картину во время работы выставки — когда в зале находились и другие посетители.

Вечером воскресенья, 27 января из Третьяковской галереи в Москве пропала картина Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым 1908 года создания, сообщают РИА Новости.

Сначала об этом сообщили в социальных сетях; чуть позже исчезновение картины подтвердили в министерстве культуры. МВД России официально подтвердило, что ведет розыск похитителя, в настоящий момент в галерее ведется досмотр, полицейские и сотрудники Росгвардии проверяют и опрашивают всех, кто находится в здании.

Неизвестный унес картину во время работы выставки — когда в зале находились и другие посетители. Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился.

Ретроспектива пейзажиста Архипа Куинджи (1842-1910) открылась в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 6 октября и должна продлиться до 17 февраля. Ретроспектива Куинджи пользуется большой популярностью — все онлайн-билеты на нее уже раскуплены.