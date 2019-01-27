Израиль признал Гуайдо президентом Венесуэлы

Ранее Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео призвал другие страны признать Гуайдо президентом Венесуэлы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 27 января, заявил, что Израиль официально признает лидера венесуэльской оппозиции и председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо президентом страны, сообщает Deutsche Welle.

Премьер Израиля заявил, что они присоединяются к решению Соединенных Штатов Америки, Канады и многих других южноамериканских стран "в признании нового руководства в Венесуэле".

Ранее сообщалось, что Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео призвал другие страны признать Гуайдо президентом Венесуэлы. Помпео отметил, что экономический коллапс в Венесуэле и поток беженцев из страны в другие государства является угрозой для международной безопасности и мира.

Напомним, что лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах , иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.