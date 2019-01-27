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Израиль признал Гуайдо президентом Венесуэлы

Комментариев: 6
Ранее Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео призвал другие страны признать Гуайдо президентом Венесуэлы.
Израиль поддержал оппозицию в Венесуэле
Израиль поддержал оппозицию в Венесуэле
 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 27 января, заявил, что Израиль официально признает лидера венесуэльской оппозиции и председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо президентом страны, сообщает Deutsche Welle.
 
Премьер Израиля заявил, что они присоединяются к решению Соединенных Штатов Америки, Канады и многих других южноамериканских стран "в признании нового руководства в Венесуэле".
 
 
Ранее сообщалось, что Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео призвал другие страны признать Гуайдо президентом Венесуэлы. Помпео отметил, что экономический коллапс в Венесуэле и поток беженцев из страны в другие государства является угрозой для международной безопасности и мира.
 
Напомним, что лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.
 
Мадуро отклонил международный ультиматум о перевыборах и заявил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо нарушил конституцию страны, объявив себя президентом.
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Теги: Израиль, Венесуэла, Нетаньяху
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Люблю_Украину    27.01.2019, 22:15
Оценка:  -1
Люблю_Украину
В этом суть современной демократии. выбирает не народ, а Штаты и их вассалы, но преподносится это все под соусом народного выбора. Ведь если все правильно представить в их СМИ, то никто и не узнает как было на самом деле
Letohradek    27.01.2019, 22:22
Оценка:  0
Letohradek
В Венесуэле гипер-инфляция! Народ спасать надо от голода!!! А тебе - ублюдку, все неймется погавкать на цивилизованный мир и США, без помощи которых в стране начнется мор!!!!
weightless    27.01.2019, 22:24
Оценка:  0
weightless
А Вы не думали, любвеобильный, что народ Венесуэлы
устал стоять по 8 часов в очереди за рулоном туалетной бумаги?
Letohradek    27.01.2019, 22:26
Оценка:  -1
Letohradek
Люблю_Украину
А Вы не думали, любвеобильный, что народ Венесуэлы устал стоять по 8 часов в очереди за рулоном туалетной бумаги? // weightless //
pochta-mail    27.01.2019, 22:31
Оценка:  -1
pochta-mail
а кто им устроил такое счастье..не сша ли случайно..своими санкциями??
Думать нечем,да???
Letohradek    27.01.2019, 22:36
Оценка:  0
Letohradek
Устроил им такое счастье Уго Чавес, которого так ничему и не научила плачевная история СССР. Кто этому ублюдку запрещал дружить с цивилизованными странами, поддерживать дружеские и экономические отношения?
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