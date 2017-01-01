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Большинство стран ЕС прекратили выпуск банкнот в 500 евро

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Банкноты в 500 евро останутся в обращении на территории Еврозоны. Они могут быть использованы для расчета и сбережения и будут всегда сохранять свою ценность.
500 евро перестанут печатать в ЕС
500 евро перестанут печатать в ЕС
finclub.net

Центробанки 17 стран ЕС, кроме Германии и Австрии, прекратили выпускать банкноты в 500 евро из-за их частого использования в незаконной деятельности, сообщает DW.

Отмечается, что это решение Европейский центробанк принял еще в 2016 году.

Согласно заявлению ЕЦБ, центробанки Германии и Австрии планируют сделать плавный переход и прекратить выпуск купюр этого номинала с 26 апреля 2018 года.

Банкноты в 500 евро останутся в обращении на территории Еврозоны. Они могут быть использованы для расчета и сбережения и будут всегда сохранять свою ценность.

Сейчас на купюры номиналом 500 евро приходится 2,3% всех банкнот в европейской валюте, находящихся в обращении.

Выпуск подобных банкнот решили прекратить из-за того, что купюры именно такого высокого номинала чаще всего используются в операциях, связанных с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма.

Банкноты в 500 евро можно легко и незаметно перевозить. Миллион евро в таких купюрах весит 2,2 килограмма. Такая же сумма в купюрах по 100 долларов – самом высоком номинале валюты США – весит в шесть раз больше. 

Напомним, что Нацбанк Украины постепенно прекращает печатать банкнот до 10 гривен, заменяя их монетами, однако при этом купюры соответствующего номинала будут действительными неограниченный период времени.

 
 
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Теги: ЕС, евро, банкноты
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Источник: korrespondent.net

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