В порту Венесуэлы прогремел взрыв
Взрыв произошел в порту Ла-Гуайра. Информации о погибших или пострадавших на данный момент нет.
Мощный взрыв произошел в венесуэльском порту Ла-Гуайра в воскресенье, 27 января, сообщают местные СМИ.
На месте происшествия находятся пожарные и правоохранители. Данные о пострадавших не поступали.
Причина взрыва и прочие обстоятельства ЧП устанавливаются.
[FOTOS] INEA report'o incendio en f'abrica del puerto de La Guaira https://t.co/U46PtB6SZC pic.twitter.com/vAwj5DtoY5— El Nacional (@ElNacionalWeb) 27 января 2019 г.
Напомним, ранее в Китае произошла серия взрывов в торговом центре. Кроме того, США сообщили об опасности новых взрывов в Одессе.
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