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В порту Венесуэлы прогремел взрыв

Комментариев: 1
Взрыв произошел в порту Ла-Гуайра. Информации о погибших или пострадавших на данный момент нет.
Взрыв в порту в Венесуэле
Взрыв в порту в Венесуэле
twitter.com/ElNacionalWeb

Мощный взрыв произошел в венесуэльском порту Ла-Гуайра в воскресенье, 27 января, сообщают местные СМИ.
 
На месте происшествия находятся пожарные и правоохранители. Данные о пострадавших не поступали.
 
Причина взрыва и прочие обстоятельства ЧП устанавливаются.

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Теги: фото, Венесуэла, взрыв, порт
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    27.01.2019, 23:52
Оценка:  0
Boxerogos
Американские спецслужбы начинают раскачивать ситуацию...
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