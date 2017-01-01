ИГ взяло ответственность за взрывы на Филиппинах
По последним данным, жертвами двух взрывов возле католической церкви стали 27 человек, более 100 пострадали.
Террористическая группировка Исламское государство взяла ответственность за два взрыва у церкви на юге Филиппин, передает Reuters.
По данным местной полиции, в результате двух взрывов погибли 27 человек. По предварительным данным, 20 из них – мирные жители, семь – солдаты. А также пострадали 111 человек.
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в РФ
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в РФ
Напомним, взрывы бомб возле католической церкви на Филиппинах произошли в воскресенье, 27 января.
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