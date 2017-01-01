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ИГ взяло ответственность за взрывы на Филиппинах

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По последним данным, жертвами двух взрывов возле католической церкви стали 27 человек, более 100 пострадали.
Боевики Исламского государства
Боевики Исламского государства
Reuters (архивное фото)

Террористическая группировка Исламское государство взяла ответственность за два взрыва у церкви на юге Филиппин, передает Reuters.
 
По данным местной полиции, в результате двух взрывов погибли 27 человек. По предварительным данным, 20 из них – мирные жители, семь – солдаты. А также пострадали 111 человек.

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в РФ
 
Напомним, взрывы бомб возле католической церкви на Филиппинах произошли в воскресенье, 27 января.

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Теги: теракт, церковь, взрыв, Филиппины, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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