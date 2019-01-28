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Раненых украинских моряков перевели в СИЗО

Комментариев: 1
Факт перевода моряков в Лефортово правозащитники обнаружили случайно, пытаясь записаться в очередь на передачи.
Раненых украинских моряков перевели в Лефортово
Раненых украинских моряков перевели в Лефортово
Вікторія Івлєва / Facebook


Троих раненых украинских моряков перевели из тюремной больницы московского СИЗО Матросской тишины в СИЗО Лефортово в Москве. Об этом сообщила российская журналистка и общественная активистка Виктория Ивлева на своей странице в Facebook.

"Троих раненых моряков – Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку – вчера или сегодня были переведены из Матросской тишины в Лефортово. Обнаружили мы это достаточно случайно, пытаясь записаться в электронную очередь на передачи", – написала она в воскресенье, 27 января.

По словам журналистки, записаться в электронную очередь не удалось по причине отсутствия получателя. "Теперь будем искать всех получателей по уже известному адресу на Лефортовском валу в Сизо 2 Лефортово", – добавила Ивлева.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения. Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

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Теги: Россия, моряки, СИЗО, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    28.01.2019, 01:32
Оценка:  0
Boxerogos
Всё правильно!Выздоровели-пора на нары.
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