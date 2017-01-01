Супруге президента Сирии удалили раковую опухоль

Операция по удалению раковой опухоли молочной железы была проведена в военном госпитале и прошла успешно.



Первой леди Сирии Асме Асад провели в военном госпитале операцию по удалению раковой опухоли молочной железы. Об этом сообщили в канцелярии сирийского президента Башара Асада в воскресенье, 27 января.



Отмечается, что операция прошла успешно. "Госпожа Асма Асад продолжает лечение от злокачественной опухоли. Операция на груди, проведенная в военном госпитале, увенчалась успехом", – говорится в сообщении.



Напомним, злокачественная опухоль молочной железы у супруги президента Сирии была обнаружена в августе 2018 года. Свой диагноз 43-летняя первая леди скрывать не стала и делилась с сирийским народом новостями о ходе лечения.

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