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Прорыв плотины в Бразилии: число жертв растет

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Число жертв прорыва дамбы на востоке Бразилии увеличилось до 58, более 280 пропали без вести.
В Бразилии прорвало плотину
В Бразилии прорвало плотину


Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 58 человек. Об этом сообщил представитель гражданской обороны штата Минас-Жерайс, передают местные СМИ.

"На данный момент известно о 58 погибших в результате прорыва дамбы. Мы ожидаем увеличение этого списка. 287 человек также числятся пропавшими без вести", – сообщил чиновник.

Напомним, на днях сообщалось о по меньшей мере 200 пропавших в результате прорыва плотины. ЧП произошло на руднике Mina Feijao около города Брумадинью.

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Теги: Бразилия, ЧП, жертвы, дамба
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Источник: korrespondent.net

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