Еще одна страна признала Гуаидо президентом Венесуэлы

Австралия признает и поддерживает Хуана Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы.



Австралия признала лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны до проведения выборов. Об этом сообщила глава МИД Австралии Мэрис Пейн, передает ABC.

"Австралия признает и поддерживает председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо в качестве временного президента в соответствии с конституцией Венесуэлы до проведения выборов", – говорится в сообщении..

Власти Австралии призваливсе стороны конфликта работать над мирным разрешением ситуации, "включая возвращение к демократии, уважение верховенства закона и защиту прав человека венесуэльского народа".

Напомним, ранее Израиль признал Гуаидо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны. Мадуро отклонил международный ультиматум о перевыборах, заявив, что Гуайдо нарушил конституцию страны, объявив себя президентом.

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