Еще одна страна признала Гуаидо президентом Венесуэлы
Австралия признала лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны до проведения выборов. Об этом сообщила глава МИД Австралии Мэрис Пейн, передает ABC.
"Австралия признает и поддерживает председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо в качестве временного президента в соответствии с конституцией Венесуэлы до проведения выборов", – говорится в сообщении..
Власти Австралии призваливсе стороны конфликта работать над мирным разрешением ситуации, "включая возвращение к демократии, уважение верховенства закона и защиту прав человека венесуэльского народа".
Напомним, ранее Израиль признал Гуаидо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.
Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны. Мадуро отклонил международный ультиматум о перевыборах, заявив, что Гуайдо нарушил конституцию страны, объявив себя президентом.
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