Названа официальная причина пожара на кораблях в Черном море

Основная причина пожара, по версии следствия, это нарушение правил безопасности при выполнении перегрузки судов.



Причиной пожара на двух танкерах в Черном море стало нарушение правил безопасности. Об этом в эфире РЕН.ТВ заявил следователь краснодарского отдела Южного управления СК России на транспорте Вазген Киносьян.



"Основная причина, по версии следствия, это нарушение правил безопасности при выполнении перегрузки судов. Это – основная версия", – сказал чиновник.



Напомним, два судна со сжиженным газом – Candy и Maestro – загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры находились на якорной стоянке в 15 морских милях к югу от крымского мыса Такиль.

Экипаж кораблей состоял из граждан Индии и Турции. В результате ЧП десять из 32 моряков погибли, десять – пропали без вести, а 12 были спасены.

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