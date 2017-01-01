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Названа официальная причина пожара на кораблях в Черном море

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Основная причина пожара, по версии следствия, это нарушение правил безопасности при выполнении перегрузки судов.
В черном море сгорели два корабля
В черном море сгорели два корабля
Керчь.ФМ


Причиной пожара на двух танкерах в Черном море стало нарушение правил безопасности. Об этом в эфире РЕН.ТВ заявил следователь краснодарского отдела Южного управления СК России на транспорте Вазген Киносьян.

"Основная причина, по версии следствия, это нарушение правил безопасности при выполнении перегрузки судов. Это – основная версия", – сказал чиновник.

Напомним, два судна со сжиженным газом – Candy и Maestro – загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры находились на якорной стоянке в 15 морских милях к югу от крымского мыса Такиль.

Экипаж кораблей состоял из граждан Индии и Турции. В результате ЧП десять из 32 моряков погибли, десять – пропали без вести, а 12 были спасены.

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Теги: Черное море, Керченский пролив, корабли, пожар
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Источник: korrespondent.net

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