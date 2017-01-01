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Трамп назвал число нелегальных мигрантов в США

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По данным американского президента, в Соединенных Штатах насчитывается не менее 25 миллионов нелегалов.
В США пытаются попасть тысячи мигрантов
В США пытаются попасть тысячи мигрантов


Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране проживает по меньшей мере 25,7 миллиона нелегальных мигрантов. Об этом он написал в воскресенье, 27 января, в Twitter.

"В нашей стране насчитывается не менее 25 772 342 нелегалов, а не 11 000 000, о которых сообщалось в течение многих лет. Так смешно!" – сообщил Трамп.

При этом Трамп не объяснил источника данных, настолько противоречащих официальной статистике.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп после проверки границы с Мексикой заявил, что ситуация намного хуже, чем кто-либо мог вообразить. При этом он не планирует объявлять режим чрезвычайного положения из-за стены на границе с Мексикой.

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Теги: США, Трамп, мигранты, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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